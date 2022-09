Azərbaycanda üç ay əvvəl evlənən cütlük ağır qəzaya düşdü, oğlan öldü - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan gənc mütəxəssis Rauf Bəkirov yol qəzasında dünyasını dəyişib.

Bildirilir ki, R.Bəkirov "Binə Agro” şirkətində aqronom kimi çalışırmış. O, bu il iyunun 22-də Ruşanə ilə ailə həyatı qurubmuş.

Hadisə yeni evlilər rayondan Bakıya qayıdarkən baş verib.

