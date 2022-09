Putinin istefasını tələb edən deputatlara ŞOK CƏZA: Kremlin "cavabı" belə oldu

Sankt-Peterburqda Prezidenti Vladimir Putinin istefa verməsi tələbi ilə çıxış etdiyinə görə nəzarətə götürülən 4 bələdiyyə deputatından ikisi sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, digərlərinin də sərbəst buraxılacağı gözlənilir. Onların hamısına pul cəzasının veriləcəyi gözlənilir. Məlumata görə, deputatlar Putinin istefa verməsi üçün bir sıra səbəblər irəli sürmüşdü. Onlar bildirmişdilər ki, Rusiya iqtisadiyyatındakı problemlər, Ukraynadakı uğursuzluq, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlərək Finlandiya və İsveçi alyansa qəbul etməyə hazırlaşması Putinin postundan getməsi üçün səbəblərdir.

