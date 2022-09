"Bakı Metropoliteni" QSC Azərbaycanda yeni tədris mövsümünün başlaması münasibıti ilə qatarların hərəkət qrafikini dəyişir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qatarlar arasındakı interval sərnişin sıxlığına görə müəyyən olunacaq.

Belə ki, səhər və axşam pik saatlarda interval 2 dəqiqə, günün digər saatlarında isə əsasən 2,5 dəqiqə olacaq. Gecə saatlarında isə interval 3 dəqiqəyə qədər artırılacaq.

