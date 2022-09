Azərbaycanda son gündə koronavirus əleyhinə 1 385 vaksin vurulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan bildirilib.

Bununla da ölkədə indiyədək vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 878 480-nə ç

