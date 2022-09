"Kirayə qaldığımız yerin sahibi soruşdu ki, evdən çıxırsınız?" - Bir həftə əvvəl şəhid olan Ravilin xanımı

Erməni silahlı birləşmələrinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olanlardan biri də Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin zabiti, leytenant Ravil Mübariz oğlu Hümbətovdur.

Əslən Cəbrayılın Yarəhmədli kəndindən olan Ravil Hümbətov 1987-ci il oktyabrın 10-da dünyaya göz açıb. Ravil Hümbətov Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirsə də, meylini hərbi sahəyə yönəldib.

Bu ilin mayında könüllü olaraq əməliyyat (komando) hərbi hissələrində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə daxil olub.

“Ölümündən bir həftə əvvəl “mənimlə fəxr edəcəksən, Milli Qəhrəman olacağam” - dedi. Düşündüm ki, bəlkə Vətən müharibəsində döyüşdüyünə görə hansısa mükafat və ya medalla təltif olunacaq. Özündən də soruşdum. “Görəcəksən, soruşma” - deyə söhbəti yayındırdı... Sən demə şəhid olacağını nəzərdə tuturmuş... İndi şəhidin özündən sonra 3 yaşlı və 5 aylıq qız övladları qaldı...”

Metbuat.az xəbər verrir ki, bu sözləri ürək yanğısı ilə Bizim.Media-ya şəhidin həyat yoldaşı Leyla Hümbətova deyib.

O, iki azyaşlı qızlarının hər gün atalarını axtarmalarına dözə bilmədiyini dilə gətirib:

“İkinci övladını cəmi 2 gün görə bildi. Xidmətdə olduğu dövrdə hər gün görüntülü danışırdıq.

“Qızlarımı göstər” deyirdi. Onun yoxluğu çox ağırdır. İndi 3 yaşlı qızımın “Atam gələcək?” sualına cavab verə bilmirəm. Sonuncu dəfə onunla sentyabrın 12-si gecə danışdıq. Mənə “ola bilər ki, telefonuma zəng çatmasın. Sən narahat olma. Özüm sizə zəng edəcəyəm. Elə bir yerə gedəcəyəm ki, orada şəbəkə olmayacaq” - dedi. Ürəyimə şübhə düşdü. Səhər 6-ya 27 dəqiqə işləmiş “WhatsApp”da olduğunu gördüm. Tez ona yazdım ki, xəbər alım. Mesajım çatmadı. Zəng etdim, əlaqə baş tutmadı. 3 saat sonra şəhid xəbərini aldım. Bəlkə də telefonunu əlinə alıb ki, bizə yazsın və nəsə desin. Amma yazmayıb... Məlumat var ki, saat 6-7 aralığında şəhid olub”.

Şəhidin həyat yoldaşı ilə söhbətdə o da məlum oldu ki, Leyla Hümbətova 2 azyaşlı övladı ilə kirayədə qalır:

“Bir neçə gün əvvəl ev sahibi kirayə haqqını almaq üçün gəlmişdi. Məndən soruşur ki, çıxırsınız, ya qalırsınız? Dedim getməyə yerimiz yoxdur, hara gedək? Bu dəfə 370 manatı ödədik, getdi.

Əvvəl rəqs müəllimi kimi çalışmışam. İkinci övladım olandan sonra işləmirəm. Hələ ki heç yerdən maddi dəstəyim yoxdur. Özüm də heç kimə və heç yerə müraciət etmirəm. İki qız böyüdürəm, bilirəm ki, mənə çox çətin olacaq”, - şəhidin həyat yoldaşı əlavə edib.

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin zabiti, leytenant Ravil Mübariz oğlu Hümbətov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Ravil Hümbətov İkinci Qarabağ savaşında da Qubadlı, Füzuli və Cəbrayıl istiqamətlərində qəhrəmancasına vuruşub.

