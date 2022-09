Xalq artisti Aygün Kazımova sosial şəbəkədə İranlı qadınlarla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi instaqram hesabında İranda zorakılığa məruz qalan Məhsa Əmininin ölümünə etiraz edən status yazıb.

Xalq artisti 22 yaşlı gəncin fotosunu paylaşaraq "Qadın... Söylə görüm, bu həyatda nələr çəkdin, nələr gördün..." sözlərini qeyd edib.

