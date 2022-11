Portuqaliya millisinin ulduzu Kriştiano Ronaldo 5 dünya çempionatında qol vuran yeganə futbolçu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, buna Qana ilə matçın 65-ci dəqiqəsində fərqlənməklə nail olub.

Penaltidən fərqlənən ulduz futbolçu adını tarixə yazdırıb. Bu həm də Ronaldonun dünya çempionatlarında 8-ci qolu olub.

