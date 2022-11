Messi Səudiyyə Ərəbistanı ilə 30 milyon avroya uduzmağa RAZILAŞIB?

Argentinalı ulduz Lionel Messi ilə bağlı diqqətçəkən xəbərlər ortaya çıxıb.

Metbuat.az “The Athletic”ə istinadən xəbər verir ki, Messi ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında “Vision 2030'” adı altında sponsorluq müqaviləsi imzalanıb. Yunanıstan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı ilə ortaq şəkildə 2030-cu ildə keçiriləcək dünya çempionatının təşkili üçün FİFA-ya rəsmi müraciət edəcəyi bildirilir. “Daily Mail” isə Messi ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı müqavilənin 25 milyon funt sterlinq (təxminən 30 milyon avro) dəyərində olduğunu iddia edib.

Bu xəbər dünya futbol dairələrində, xüsusən də Argentinada böyük skandala çevrilib. Sosial mediada bu xəbər "Messi Səudiyyə Ərəbistanı ilə 30 milyon avroya uduzmağa razılaşıb" kimi dəyərləndirilib.

