Aparıcı Zaur Baxşəliyev oğlu Davuda kiçik toy edəcək.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı öz verilişində məlumat verib.

O bildirib ki, məclisə sevdikləri şəxsləri dəvət edəcəklər.

Qeyd edək ki, Zaur aparıcı Günay Baxşəliyeva ilə ailəlidir. Cütlüyün Dilavər adlı bir qızı da var.

