Uzun illər Ronaldunun bu rekordunu təzələyən olmayacaq - FOTO

Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldo dünya çempionatında qapıya 100 zərbə vuran ilk şəxs olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı forvard tarixdə bu həddə çatan ilk oyunçudur (statistik məlumatlar 1966-cı ildən mövcuddur).

Xatırladaq ki, həmçinin forvar dünya və Avropa çempionatlarında keçirilən oyunların sayına görə rekorda imza atıb. Ronaldu 2006-cı ildən bəri beşinci dünya çempionatında iştirak edir.

Qeyd edək ki, Ronaldo dünya çempionatının üçüncü tur matçında koreyalı futbolçu ilə mübahisə edib, ona “ağzını yummasını tövsiyə edib”.

