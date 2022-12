Dünya çempionatında Messi və Ronaldonu qabaqlayan xorvat model - FOTOLAR

Qətərdə keçirilən 2022 Dünya Çempionatındaa xorvatiyalı model İvana Knoll ən az futbolçular qədər gündəmə gəlməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xorvat model İvana Knoll indiyə qədər etdiyi paylaşımlarla sosial mediada Messi və Ronaldodan daha çox tıklanıb. Dünya çempionalarını qabaqlayan İvana Knollun izləyicilərinin sayında böyük artım müşahidə olunub.

Sosial mediada aparılan araşdırmada İvana Knollun indiyədək sosial mediada ən çox axtarılan şəxs olduğu ortaya çıxıb. Hətta o, turnirə damğasını vuran Messini də qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, Qətər hökumətinin azarkeşlərin stadionlarda riayət etməli olduğu qaydalarına xorvatiyalı model İvana Knoll məhəl qoymayıb. Buna baxmayaraq, model indiyədək sanksiyaya məruz qalmayıb.

