Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Nəsr" klubuna keçməsi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur idman jurnalisti Fabrizio Romano tviter hesabında yazıb. O bildirib ki, DÇ-2022-nin İsveçrəyə qarşı 1/4 final matçından sonra danışan ulduz futbolçu bildirib ki, bu barədə yayılan məlumatlar doğru deyil: "Xeyr, bu, doğru deyil", - deyə Ronaldo qeyd edib.

