Bu ölkədə siyasi böhran - Prezident həbs edildi

Peru prezidenti Pedro Kastillo ölkə parlamentini buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarı 101 deputat dəstəkləyib, 6 deputat əleyhinə səs verib, 10 deputat bitərəf qalıb.

Daha öncə qanunverici orqanın buraxıldığını və komendant saatının tətbiq edildiyini açıqlayan Prezident impiçment qərarından sonra axtarışa verilib.

Perunun birinci vitse-prezidenti Dina Boluarte isə dövlət başçısı kimi and içib. Andiçmə mərasimi parlamentin tviter səhifəsində canlı yayımlanıb.

Yerli medianın xəbərinə görə, Pedro Kastillo artıq həbs edilib.

