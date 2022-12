Dövlət Departamenti: ABŞ Türkiyəyə F-16-ları vermək istəyir

ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Prays F-16-ların Türkiyəyə satışına məhdudlaşdırıcı şərtlər qoyan bəndlərin müdafiə büdcəsinin yekun mətnindən çıxarılması ilə bağlı diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Türkiyə NATO-nun önəmli müttəfiqidir. Ned Prays bəyan edib ki, ABŞ Türkiyənin qarşı-qarşıya olduğu terror təhdidlərinin öhdəsindən gəlməsi üçün Ankaraya ehtiyac duyduğu hərbi dəstəyi vermək istəyir. Onun sözlərinə görə, Türkiyə NATO müttəfiqləri arasında öz torpaqlarında terror hücumların ən çox məruz qalan ölkədir.

