"El Fenomeno" kimi tanınan Braziliya futbolunun əfsanəsi Ronaldo Luis Nazario Fransanın ulduzu Mbappeni tərifləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo Mbappenin Dünya Kubokunun ən yaxşı oyunçusu seçiləcəyini deyib. O qeyd edib ki, Kilianının oyun üslubu ona oynadığı vaxtları xatırladır.

46 yaşlı eks-ulduz "Dünya çempionatı başlamazdan əvvəl də eyni fikirdə idim. Mbappenin bu turnirin ən yaxşı oyunçusu seçiləcəyini düşünürəm" deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.