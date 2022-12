Rusiyanın "Utair" aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş edib.

Metbuat.az hava limanına istinadən xəbər verir ki,, Moskva-Gəncə marşrutu üzrə reys həyata keçirən hava gəmisinin kapitanı təyinat yerini bürüyən dumanla əlaqədar Bakı aeroportuna eniş sorğusu göndərib.

"Boeing 737" markalı təyyarəsi yerli vaxt ilə saat 10:42-də hava limanına enib.

