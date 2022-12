Azərbaycanın iki xalq artisti Aygün Kazımova və Emin Ağalarov Bakıda keçirilən yeni il şənliyində bir araya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aygün Kazımova Eminlə birlikdə şəklini şəxsi instaqram hesabında paylaşaraq 2023-cü ili qarşılamağa hazır olduqlarını yazıb.

Paylaşıma çoxlu sayda bəyənmə və şərh gəlib.

