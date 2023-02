Daha öncə Hadise, Xalq artisti Aygün Kazımovanın geyindiyi “Balenciaga” markalı şalvarı bu dəfə Gülay Zeynallı geyinib.

Metbuat.az Olay-a istinadən yazır ki, xanəndə də digər həmkarları kimi kombinasiyasını qəhvəyi çalarlarla tamamlayıb.

Qeyd edək ki, şalvarın qiyməti 2600 dollar, təxminən, 4420 manatdır.

