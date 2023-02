Kriştiano Ronaldonun sevgilisinin bacısı İvana Rodrigez sosial mediadakı paylaşımları ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun baldızı İvana Rodrigez gözəlliyi ilə Corcina Rodrigezdən geri qalmır. Məlumata görə, İvana Rodrigezin sosial mediada 650 min izləyicisi var. Sosial mediada fenomen olan Rodrigez bacısı ilə səfərləri zamanı çəkilən fotoları sosial media hesabında paylaşır.

Qeyd edək ki, İvana Rodrigez ailəlidir.

