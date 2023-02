Nepalın Poxara şəhəri yaxınlığında “Yeti Airlines” şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Kathmandu Post” nəşri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qəza baş verən zaman təyyarənin göyərtəsində 72 nəfər olub. Onlardan 68-i sərnişin, 4-ü isə ekipaj üzvüdür. Qəza layner havaya qalxarkən baş verib.

Qəza nəticəsində azı 30 nəfər öldüyü bildirilib.

