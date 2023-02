Xəbər verdiyimiz kimi, Nepalda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Yeti Hava Yollarına məxsus təyyarənin Poxara Beynəlxalq Hava Limanınnın uçuş-enmə zolağında qəzaya uğraması nəticəsində göyərtədki 68 sərnişin və 4 ekipaj üzvü həlak olub. Ölənlərdən 4-ü Rusiya vətəndaşıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İzvestiya” təyyarənin qəzaya uğradığı yerdən eksklüziv kadrlar əldə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

