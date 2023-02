Nepal hökuməti təyyarə qəzası ilə əlaqədar yanvarın 16-sını matəm elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nepalın “The Kathmandu Post” qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bu gün Katmandu-Poxara reysi ilə uçan və “Yeti Airlines” şirkətinə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı təyyarədə 72 nəfər olub.

