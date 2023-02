Xalq artisti Aygün Kazımova sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu dəfə də fərqli görünüşdə kamera qarşısına keçib.

Dizayner Rüfət İsmayılın kolleksiyasına müraciət edən sənətçinin stili üzərində Ruxa çalışıb.

Fotoların müəllifi Ruslan Nəbiyevdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.