Kriştiano Ronaldo PSJ klubuna qarşı yoldaşlıq oyununda iştirak edəcək Səudiyyə Ərəbistanının “Ən-Nəsr” və “Əl-Hilal”ın birləşmiş ulduzlar komandasının kapitanı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş yanvarın 19-u Ər-Riyad şəhərindəki Kral Fəhd adına Beynəlxalq Stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Ronaldo-Messi duelini izləmək üçün iki milyondan çox azarkeş onlayn bilet növbəsinə durub.

