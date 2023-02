“Döyüşçü Qurd" vəzifəsindən qovuldu

Çində aqressiv xarici siyasət “Döyüşçü Qurd” ifadəsi ilə müəyyən edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hərəkatın simvoluna çevrilən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zhao Lijian vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Məlumata görə, xarici işlər naziri Qin Gang postuna təyin olunandan bir neçə gün sonra belə qərar verib. Xarici işlər naziri vəzifəyə başlayandan sonra Qərbə mülayim mesajlar verib.

Ekspertlər hesab edir ki, Çin əvvəlki kimi Qərbə qarşı aqressiv mövqe sərgiləmək istəmir. Xarici İşlər Nazirliyindəki dəyişiliklər də bununla əlaqədardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.