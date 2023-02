Görüntüsü ilə gündəm olan qadın danışdı: "O gündən bəri yaşamıram" - VİDEO

Rusiyanın Ukraynanın Dnepr şəhərindəki yaşayış binasını bombalamasından sonra görüntüsü ilə gündəm olan Anastasia Şveys adlı qadın mediaya açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın bildirib ki, hücum zamanı o yatağında olub. Raket zərbəsində sonra evin bir hissəsi çöküb. Lakin o ciddi xəsarətlər almayıb. Hadisə zamanı qadının anası və atası da evdə olsa da, hələlik onları tapmaq mümkün olmayıb. Qadın bildirib ki, o bir müddət əvvəl sevgilisini Rusiya ordusu ilə müharibədə cəbhədə itirib: "O gündən bəri yaşamırdım. Sadəcə varam".

Qeyd edə ki, hücum zamanı 40-a qədər dinc sakinin həlak olduğu bildirilir.

