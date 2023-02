İlham Əliyevin iştirakı ilə Davosda səmimi anlar - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu dəqiqələrdə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində “Avrasiya Orta Dəhlizi: Yoldan magistrala” mövzusunda panel iclas keçirilir.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, panel iclası zamanı səmimi anlar yaşanıb.

Bu, Azərbaycan Prezidentinin dövlət rəsmilərinin sırayla əyləşməsinə diqqət çəkməsi nəticəsində baş verib.

Belə ki, Prezident İlham Əliyev bildirib ki, neft borusu Azərbaycandan başlayır və Gürcüstan, Türkiyə, oradan da Avropaya daşınır. İndi də hökumət rəsmiləri panel iclasında məhz bu sıra ilə əyləşiblər.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

