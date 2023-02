Ronaldo bu qolu ilə ərəb azarkeşləri coşdurdu - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanın “Əl-Nəsr” və “Əl-Hilal” klublarının oyunçularından ibarət komanda ilə Fransanın PSJ klubu arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda hesabı 3-cü dəqiqədə PSJ-nin hücumçusu Lionel Messi açıb. “Əl-Nəsr”in çox danışılan futbolçusu Kriştiano Ronaldo isə 34-cü dəqiqədə penalti vuruşu ilə fərqlənərək hesabı bərabərləşdirib.

43-cü dəqiqədə Marquinhos-un qolu ilə PSJ 1-2 hesabı ilə yenidən önə keçib. Oyunda ikinci hissə davam edir.

Ronaldonun vurduğu qolun görüntülərini təqdim edirik:



