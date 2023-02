Hücumçu Kriştiano Ronaldo PSJ ilə yoldaşlıq oyunundan sonra növbəti mükafata layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşlı portuqaliyalı Paris klubuna qarşı “Əl-Nəsr” və “Əl-Hilal”ın ulduzlarından ibarət komandada çıxış edib. O, dubla imza atsa da, komandası 4:5 hesabı ilə məğlub olub.

Buna baxmayaraq, Ronaldu görüşün ən yaxşı oyunçusu seçilib.

