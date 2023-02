Qazaxıstanın sabiq Prezidenti Nursultan Nazarbayev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Qazaxıstan" məlumat yayıb.

Onun durumunun necə olduğu hələlik açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, N.Nazarbayev 1990-2019-cu illərdə Qazaxıstanın dövlət başçısı kimi fəaliyyət göstərib. O, eyni zamanda Qazaxıstan Təhlükəsizlik Şurasının sabiq rəhbəri və hakim Nur Otan partiyasının sabiq lideridir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.