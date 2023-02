İngiltərə Premyer Liqasının 7-ci həftəsinin təxirə salınmış "Mançester Siti" - "Tottenhem" oyunu keçirilib. Oyun maraqlı idman mübarizəsinə səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun ilk yarısında "Tottenhem" 2-0 öndə olub. İkinci hissədə isə “Mançester Siti” 4 qol vuraraq, 4:2 hesablı qələbə qazanıb. "Mançester Siti" - "Tottenhem" - 4:2

Qollar: Kulusevski, 44 (0:1), Emerson, 45+2 (0:2), Alvares, 51 (1:2), Haaland, 53 (2:2), Mahrez, 63 (3:2), 90 (4:2)

