Ronaldo paylaşdı: 10 dəqiqə sonra Messi cavab verdi - FOTO

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" və "Əl-Hilal" klublarının futbolçularından ibarət komanda ilə Fransa PSJ-si arasında keçirilən yoldaşlıq oyunundan sonra Ronaldo və Messinin paylaşımları diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo Messi ilə fotosunu paylaşaraq “Bəzi köhnə dostları görmək gözəldir” yazıb. Bu paylaşımdan 10 dəqiqə sonra isə Messi Ronaldo ilə səmimi videosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşma Paris təmsilçisinin 5-4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Messi 1, Ronaldo isə 2 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.