"Səni axtarıram" verilişində Dubay şeyxinin köməkçisi axtarışa verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəb onun oğlu olduğunu iddia edən Əbdürrəhman adlı gəncin verilişə müraciət etməsi olub.

Bu barədə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə istifadəçilər Əbdürrəhmanı Dubay şeyxinin köməkçisinin puluna, var-dövlətinə görə axtardığını bildiriblər.

Verilişdən olan görüntüləri ( 3 saat 52 -ci dəqiqəsindən başlayır) təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.