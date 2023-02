Kriştiano Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodrigez Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən mükafatlandırma mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bununla bağlı sosial media hesabında paylaşım edib.

O, paylaşımında “Hər kəsə böyük təşəkkürlər, səni sevirəm Səudiyyə Ərəbistanı” sözlərini qeyd edib.

Rodrigezinin paylaşdığı şəkillər çoxsaylı izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

