Ermənistanın Ombudsmanı Kristin Qriqoryanın səlahiyyətlərinə xitam verilib.

Metbuat.az Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin parlamenti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onun istefa ərizəsi qəbul olunub.

K.Qriqoryan istefa ərazisi yazmışdı.

Xatırladaq ki, o, ötən il yanvarın 24-də ombudsman vəzifəsinə təyin olunmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.