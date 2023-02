"Əməyi keçən, başsağlığı verən hər kəsə təşəkkür edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal Babayev Baku TV-də yayımlanan "Arzunun vaxtı" verilişində deyib.

O, sosial şəbəkədə yayımlanan Əməkdar artistin qızının adına fondun açılması ilə bağlı ünvanlanan sualı cavablandırmayıb.

Aparıcı Zaur Bəxşəliyev Tünzalə ilə mənəvi bacı-qardaş olduqlarını və ölüm xəbərindən çox təsirləndiyini qeyd edib.

Daha ətraflı verilişi təqdim edirik:

