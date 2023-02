Bu gün Xalq artisti Aygün Kazımova doğum gününü qeyd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop-diva ad gününü dəbdəbəli tərzdə keçirib.

O, əziz günündə Bakıdakı məkanların birində dost-tanışı ətrafına toplayıb.

Ad günündən görüntüləri təqdim edirik:

