Ronaldo özünə bənzəmir: Fiasko / VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanı Superkubokunun yarımfinal oyununda "Əl-Nəsr" klubunun "Əl-İttihad"a 1-3 məğlub olaraq mübarizəni dayandırmasından sonra Ronaldonun oyunu tənqid edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərəb mediası Ronaldonunun ikinci rəsmi oyunda da uğursuz oyun sərgilədiyini yazıb. 90 dəqiqə oyunda olan hücumçu qapıya 1 dəqiq zərbə endirib. Ronaldonun qapı qarşısına ötürdüyü 5 top dəqiq alınmayıb.

Ronaldo oyun zamanı 5 dəfə hava mübarizəsinə girib və yalnız birində topu qazana bilib. Hücumçu oyun zamanı 12 dəfə top itirib. Ronaldonun uğursuz oyunu sosial mediada da müzakirə olunub.

