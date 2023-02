Elşad Xose yeni həyat yoldaşı ilə belə görüntüləndi - VİDEO

Yenidən ailə həyatı quran reper Elşad Xose xanımı ilə birlikdə görüntülənib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Elşad xanımı ilə ötən gün Xalq artisti Aygün Kazımovanın doğum günü partisində rəqs edərkən görüntülənib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

Xatırladaq ki, reper 2021-ci ilin dekabrın 21-də nikah məclisi təşkil edərək xanımı ilə həyat yollarını birləşdirib. Bu, Elşad Xosenin ikinci evliliyidir. O, 2012-ci ildə rəqqasə Oksana Rəsulova ilə ailə həyatı qurub. Cütlük 6 ay sonra boşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.