Qripdən bir neçə saat ərzində xilas olmağın yolları

Məlum olduğu kimi, qış aylarında infeksion xəstəliklərə yoluxma artır. Son günlərdə demək olar ki, qrip, soyuqdəymə ölkəmizdə ciddi şəkildə geniş yayılıb. Bəs qripə yoluxmamaq üçün hansı profilaktik addımları atmaq olar?

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən tibbi ekspertlərin tövsiyyə etdikləri qripdən xilas olmaq üçün 3 yolu təqdim edir.

Hamının bildiyi kimi qripin, soyuqdəyməni ən təsirli dərmanı C vitaminidir. Bu vitamin isə narıncı-sarı meyvələrdə boldur. Məsələn, bunlardan ən birincisi limondur.

Ayaqların sovurma qabiliyyəti yüksəkdir. Bunun üçün qrip əlamətlərini hiss edən kimi ayaq və topuqlarınızı limonla ovxalayın. 10 dəqiqəlik limon masajı ilə xəstəlikdən canınızı qurtarmış olacaqsız.

Limon suyu için. Amma tək deyil. 1 xörək qaşığı limon suyunu duz və qara istiotla qatın. Bu qarışım bütün virusları qısa zamanda məhv edəcək.

Limon suyu ilə qarqara edin. 2 xörək qaşığı limonun suyunu yarım stəkan su ilə qatdıqdan sonra boğazınızı yuyun.

