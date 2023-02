Pakistanın sabiq Prezidenti Pərviz Müşərrəf vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, uzun müddətdir müalicə aldığı Dubayda dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, P. Müşərrəf 2001-2008-ci illərdə Pakistan Prezidenti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.