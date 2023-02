Mərhum Xalq artisti Teymur Mustafayevin nəvəsinin toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli məlumat yayıb. Sənətçi məclisdən görüntüləri paylaşaraq cütlüyə xoşbəxtik arzulayıb.

Qeyd edək ki, Teymur əmi kimi tanınan xanəndə 2020-ci ildə 81 yaşında dünyasını dəyişib.

