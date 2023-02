"Liatris Holding"in rəhbəri, iş xanımı Ruhiyyə Əliyeva Türkiyədəki dəhşətli zəlzələnin fəsadlarından ziyan çəkən insanlara dəstək olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş xanımı yardım məqsədilə 40 min türk lirəsi vəsait ayırıb.

"Dünəndən gözümə yuxu getmir, insanların nələr çəkdiyini görəndən sonra az da olsa, yardım etməyi borc bildim. Ən güvənli AFAD-a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) öz yardımımı etdim", - deyə, R.Əliyeva instaqramda paylaşım edib.

