Bakıda Avropa səfirliklərinin bayraqları yarıya endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Ralf Horlemann tviterdə yazıb.

Səfir bildirib ki, məqsəd Türkiyə ilə həmrəylik nümayiş etdirməkdir: “Düşüncələrimiz və dualarımız dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkənlərlədir”.

