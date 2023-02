“Əl-Nəsr”də rəsmi oyunlarda ilk dəfə poker edən Kriştiano Ronaldo bununla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 4 qol vurduğu üçün əla hisslər keçirdiyini ifadə edib.

“İnamlı qələbə qazandığımız oyunda 4 qol vurmaq və 500-cü qolu rəsmiləşdirmək əla duyğudur” - Ronaldo yazıb.

Qeyd edək ki, Ronaldonun 4 qol vurduğu oyunda “Əl-Nəsr” “Əl-Vəhda” klubuna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib.

