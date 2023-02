Aygün Kazımova uşaqlıq illərindən foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti Aygün Kazımovanın arxiv fotosu yayılıb. Müğənni uşaqlıq şəklini özü də instaqram hesabında paylaşıb.

Kazımovanın sözügedən şəklini təqdim edirik:

