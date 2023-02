PSJ-də dava: Messini döymək istədilər

PSJ-nin məşqində xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırlıq prosesində Fransa klubunun iki üzvü əlbəyaxa olub. Söhbət argentinalı hücumçu Lionel Messi və portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Joau Vitinyadan gedir.

Qarşıdurmaya epizodların birində Vitinyanın Messiyə qarşı kobud oynaması səbəb olub. Argentinalı ulduz komanda yoldaşının bu hərəkətinə sərt reaksiya verib. Bundan sonra ara qarışıb. Hətta Vitinya Messini vurmağa cəhd edib.

Komanda üzvlərinin əksəriyyəti argentinalının tərəfini saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.