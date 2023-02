Xəbər verdiyimiz kimi, Kahramanmaraşda baş verən zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan sosial şəbəkə fenomeni Taha Duymaz həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxın dostu Raqib Narin onun cəsədinin dağıntılar altında necə tapıldığını açıqlayıb: "Zəlzələ Taha yatağında olarkən baş verib. Yorğana sarılmış vəziyyətdə tapılıb, tərtəmiz, heç şişməmiş, qoxusuz şəkildə, eynən həyatı kimi".

Qeyd edək ki, Taha sosial şəbəkədə bişirdiyi yeməkləri paylaşaraq məşhurlaşmışdı.



