Peruda polis kuryerin davranışlarından şübhələnərək onun üzərinə baxış keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kuryerin çantasında axtarış aparan polis gözlənilməz mənzərə ilə qarşılaşıb. Kuryerin çantasında mumiya aşkar edilib. Mumiyanın 600-800 il əvvələ aid olduğu güman edilir. Qalıqlar Mədəniyyət Nazirliyinə təhvil verilib. Kuryerin sözlərinə görə, o, mumiyanı dostlarına göstərmək üçün çantaya qoyub. Kuryerin sözlərinə görə, o mumiyanı evində qutuda saxlayıb və onunla mənəvi sevgili kimi imiş.

