Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun hücumçusu Kriştiano Ronaldo Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələlərdən əziyyət çəkənlər üçün yardım göndərib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı ulduz futbolçu zəlzələdən əziyyət çəkənlər üçün yardımla dolu bir təyyarə göndərib.

Təyyarədə çadır, yastıq, yorğan, yataq, qida vasitələri və tibbi ləvazimatların olduğu qeyd bildirilib.

